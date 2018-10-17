Il sindaco sospeso di Riace lascia il paese per il divieto di dimora e racconta la sua precarietà: ho in macchina i miei effetti personali e alcuni libri

“Non ho ancora deciso dove andare. Devo ancora trovare una casa in cui sistemarmi, ma ci sono amici che mi sono vicini in questo momento critico e che mi stanno assistendo”. Lo dice Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, contattato dall’ANSA, che ha lasciato stamattina il centro della Locride osservando il divieto di dimora impostogli dal Tribunale del riesame. “Sto vivendo, comunque, una condizione di precarieta’. Ho in macchina i miei effetti personali e alcuni libri. Se avro’ bisogno di altre cose me le faro’ portare da mia figlia”.

“Mi ha rammaricato molto essere stato costretto a lasciare Riace, un paese a cui ho dato l’anima e che ho contribuito a risollevare dallo spopolamento e dall’abbandono ospitando i migranti”. “Penso che la mia azione – ha aggiunto Lucano – sia stata utile anche per la Calabria, dimostrando a tutti che non e’ soltanto terra di ‘ndrangheta e di fatti negativi. E questo per me e’ un motivo di orgoglio”.