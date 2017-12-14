Domenica 17 dicembre alle 16:45 alla sala Fenix il concerto di Natale dell'Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras con orchestra e coro

É fissato per domenica 17 dicembre alle ore 16:45, presso la sala Fenix di Via delle Industrie a San Gregorio (RC) il consueto appuntamento con il tradizionale concerto natalizio curato dall’Istituto Comprensivo Nosside – Pythagoras. Una sequenza di 12 brani arrangiati dal direttore d’orchestra M° Antonino Laganà, ci riporterà a magiche atmosfere ed emozioni senza tempo.

Un corposo numero di allievi ed insegnanti comporranno l’Orchestra Pythagoras, l’Ensembre di flauti dolci e il coro Senior e Junior “NOSSIDE” che darà al pubblico presente (sono circa 700 i posti disponibili) il gusto di una serata indimenticabile.

Presenterà: Carlo Arnese.