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Luciano Squillaci è il nuovo Presidente della FICT

I presidenti di 41 centri federati eleggono all'unanimita Luciano Squillaci alla guida della FICT, dopo tre mandati di don Mimmo Battaglia

21 Gennaio 2016 - 08:11 | di Vincenzo Comi

Luciano Squillaci, nuovo presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche

Don Mimmo Battaglia, Presidente uscente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche e Presidente del Ceis di Catanzaro, dopo tre mandati, per statuto non rinnovabili, ha sostenuto ed incoraggiato l’elezione di Luciano Squillaci alla guida della Federazione.

L’elezione all’unanimità e il nuovo consiglio direttivo

I Presidenti di 41 Centri federati, dislocati in tutta Italia e che rappresentano oltre 600 servizi di accoglienza e di intervento sul territorio, si sono riuniti a Roma, martedì, 19 Gennaio 2015, ed hanno eletto all’unanimità oltre al neo Presidente Luciano Squillaci, anche il nuovo consiglio direttivo, composto da: Angelo Benvegnù – CeIS di Mestre, Roberto Berselli – Consorzio Gruppo CeIS Bologna-Modena-Parma, Marco Cafiero – CeIS di Genova, Donatella Peroni – Associazione “La Ricerca” di Piacenza. Questa la nuova squadra di Squillaci

Il Presidente, Luciano Squillaci, ha condiviso alcuni obiettivi futuri su cui il nuovo consiglio di presidenza lavorerà: “La Federazione – spiega – ha bisogno, soprattutto oggi, di una conduzione politica che parta da tre elementi basilari: 1. Il senso di appartenenza e l’identità valoriale di riferimento; 2. Una rappresentanza nazionale forte in un momento in cui nessuno parla più di dipendenze; 3 L’innovazione: ricercare strade innovative per rispondere ai bisogni sempre più complessi dei più deboli conservando però la propria identità”. E aggiunge: “Il prossimo futuro ci vedrà impegnati, come sempre per sollecitare le istituzioni ad una maggiore attenzione verso il mondo delle dipendenze, a partire dalla nomina immediata di un referente governativo al settore, anche in vista della Conferenza Nazionale sulle dipendenze che auspichiamo venga quanto prima convocata e per la quale siamo disponibili a lavorare sin da subito insieme al Dipartimento per le Politiche Antidroga ed alle altre Reti nazionali”. E ricorda che “oggi è di fondamentale importanza richiamare la presenza e l’attenzione del mondo politico e della società civile sul tema delle droghe”.

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