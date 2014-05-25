Ludoteca Funny Club: il centro estivo per il divertimento assicurato!

Sport, attività manuali, musica e teatro in un programma settimanale ispirato alle storie Disney per bambini e ragazzi

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Ludoteca Funny Club rinnova il suo centro estivo, rendendolo ancora più divertente e costruttivo, con un Programma variegato ricco di attività sportive, manuali, musicali, teatrali e non solo. I laboratori avranno un tema diverso ogni settimana, ispirati alle fantastiche storie della Walt Disney, con l’obiettivo di far apprendere il significato e i valori rappresentati in ogni storia attraverso il gioco. Divertimento e formazione per un’esperienza unica ed insostituibile! Leggi il programma settimanale nella foto in basso! Per Info e iscrizioni: 0965.48247 – 392.4055945