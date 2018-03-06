E’ partita la macchina organizzativa della quarta rassegna teatrale “Premio Don Cosimo Latella “, ideata e promossa dall’associazione culturale Luna Gialla di Pellaro (RC). “Il Premio Don Cosimo Latella” è un concorso di teatro popolare , che si articolerà in cinque spettacoli, coinvolgendo gruppi teatrali provenienti da Melito Porto Salvo, Reggio Calabria e Catanzaro. Nasce in memoria del sacerdote prematuramente scomparso il 26 gennaio 2013 all’età di cinquantasette anni. Cresciuto e deceduto nella sua Pellaro, il motto del sacerdote era: “Amate e fate del bene con il sorriso, come piace a Dio”.

A lui che amava molto la vita e il teatro (ha fatto parte della locale Compagnia teatrale prima che entrasse in seminario ed ha fondato gruppi teatrali in tutte le parrocchie, dove è stato prete) è dedicato il Premio Solidarietà consistente in un contributo di 500,00 a favore di un’organizzazione di volontariato sociale segnalata dalla Compagnia che sarà vincitrice.

Quest’anno l’evento sarà integrato dal Premio “Protagonista nella vita” riservato a personaggi che si sono resi protagonisti nel quotidiano “ sociale”. L’intera manifestazione si svolgerà nel Teatro del sotto chiesa di San Leo di Reggio Calabria, dall’11 marzo al 6 maggio 2018, con spettacoli domenicali pre-serali e si avvale del patrocinio del Comune di Reggio Calabria Città Metropolitana, della Confesercenti e della Federgat (Federazione Gruppi Attività Teatrali). L’intero programma è consultabile alla pagina Luna Gialla di Facebook.