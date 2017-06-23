Lungomare Falcomatà, bando di avviso pubblico per due chioschi
Disponibili di nuovo due dei quattro chioschi comunali del lungomare: offerte entro le 13 del 7 luglio 2017
23 Giugno 2017 - 19:08 | di Pasquale Romano
Rimessi a bando due dei quattro chioschi presenti sul Lungomare Falcomatà, resi nuovamente disponibili in conseguenza della risoluzione del contratto per morosità nei confronti dei precedenti assegnatari. L’Amministrazione Comunale rende noto che intende concedere in locazione i due chioschi di proprietà comunale siti presso il Lungomare Vittorio Emanuele III da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 13.00 del 07.07.2017.
Al seguente link ulteriori informazioni e bando: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo109349.html
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