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‘Luoghi del Cuore’, quarto posto alla Calabria con Capo Colonna

Con oltre 31mila voti Capo Colonna, a Crotone, è quarta nell'ottava edizione del censimento FAI: ecco chi precede la Calabria in classifica

24 Febbraio 2017 - 19:21 | di Pasquale Romano

Parco archeologico di Capo Colonna a Crotone, scelto per l'iniziativa Invasioni digitali

L’Area archeologica di Capo Colonna, a Crotone, ha conquistato il quarto posto nell’ottava edizione del censimento “I Luoghi del cuore”, l’iniziativa promossa dal Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano, per la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e culturale italiano. Il sito crotonese ha ottenuto 31.223 posti piazzandosi subito dopo le “Grotte del Caglieron”, a Fregogna (Treviso), che hanno riportato 36.789 voti.

Ad aggiudicarsi il primo posto nel censimento promosso dal Fai sono stati il Castello di Sammezzano e il suo parco, nel territorio di Reggello, in provincia di Firenze, che hanno ottenuto 50.141 preferenze. Al secondo posto, con 47.319 voti, il Complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo (Alessandria).

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