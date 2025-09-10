City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Grave lutto per l’ex capitano della Reggina Ciccio Cozza

Le più sentite condoglianze anche dalla redazione di CityNow

10 Settembre 2025 - 21:08 | Redazione

Lutto

Abbiamo incontrato Ciccio Cozza in occasione del raduno Operazione Nostalgia, dove è stato grande protagonista insieme a tanti campioni del passato. Ci aveva comunicato dello stato di salute della madre che purtroppo peggiorava giorno dopo giorno, fino alla notizia giunta oggi della sua scomparsa. Una perdita grave per l’ex capitano della Reggina, legatissimo alla propria mamma.

Le sentite condoglianze anche da parte della redazione di Citynow.

Reggio Calabria Calcio