Grave lutto per l’ex capitano della Reggina Ciccio Cozza

Abbiamo incontrato Ciccio Cozza in occasione del raduno Operazione Nostalgia, dove è stato grande protagonista insieme a tanti campioni del passato. Ci aveva comunicato dello stato di salute della madre che purtroppo peggiorava giorno dopo giorno, fino alla notizia giunta oggi della sua scomparsa. Una perdita grave per l’ex capitano della Reggina, legatissimo alla propria mamma.

Le sentite condoglianze anche da parte della redazione di Citynow.