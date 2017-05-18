A Luzzi per la finale con il San Lucido-Fiumefreddo

Sarà sul campo neutro di Luzzi che la prossima Domenica 21 Maggio si sfideranno per la gara di spareggio le due squadre che hanno vinto i Play Off dei gironi A e B della Prima Categoria: l’ASD ROSSANESE e il SAN LUCIDO FIUMEFREDDO.

Il COMITATO REGIONALE CALABRIA L.N.D per il tramite della Delegazione Provinciale FIGC di Cosenza, in collaborazione con la SOCIETÀ A.S.D LUZZESE CALCIO 1965 predisporrà la gara e, pertanto, provvederà all’organizzazione del servizio di soccorso e sicurezza.

Di seguito la disposizione delle tifoserie alla quale occorre attenersi scrupolosamente. I sostenitori della Rossanese – si legge nella nota del Comitato regionale – troveranno sistemazione nel Settore Tribuna lato destro, quelli del San Lucido Fiumefreddo nel Settore Tribuna lato sinistro.

Se al termine dei tempi regolamentari della finale, che avrà inizio alle ore 16.00 presso il Campo Sportivo “San Francesco”, la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari. Qualora il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura di tempi supplementari l’arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore con le modalità previste dalla regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.