Start up calabrese fa centro. Arriva negli Usa e partecipa agli ‘Europe Summit’

Una start up calabrese, forte del successo ottenuto grazie ad idee innovative, valica i confini nazionali. La piattaforma avvocatoexpress.it, fondata a Catanzaro dagli avvocati Luciano Ciambrone e Antonella Mascaro, partendo dalla Calabria e arrivata sino alla mitica Silicon Valley, negli Stati Uniti.

In Italia già dall’anno scorso erano arrivate diverse soddisfazioni. A dicembre la start up calabrese era stata scelta ed invitata al Palazzo del Ghiaccio di Milano al “Startup Open Summit 2015”, evento che riunisce le 100 migliori start up nazionali.

La piattaforma Avvocato Express parteciperà il prossimo 9 e 10 giugno allo “Startup Europe Summit 2016” di Berlino, dove rappresenterà l’Italia. L’Europe Summit 2016 sarà un vertice della tecnologia di due giorni che è stato organizzato in collaborazione con la Commissione europea. Si metteranno in mostra nuove iniziative finanziate dall’Ue progettate per aumentare la tecnologia e il web start-up in Europa.

Con un network arrivato oramai ad oltre 10 mila avvocati, la start up calabrese si è evidenziata come una delle migliori piattaforme in campo legale, con diversi legali specializzati e disponibili 24 ore al giorno. Gli avvocati Ciambrone e Macaro racconteranno a Berlino la nascita e la crescita di un progetto sviluppatosi grazie a un Venture Capital straniero (U.S.A.) che ha creduto e finanziato questo progetto innovativo di assistenza legale a pagamento on line.