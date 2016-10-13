Il MACA aderisce alla Giornata del Contemporaneo AMACI

Visite guidate gratuite alla collezione Vigliaturo e ultimo giorno per la mostra Nouveau Réalisme dedicata a Mimmo Rotella, il 15 e 16 ottobre

Come ogni anno dalla sua fondazione, nel 2006, il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri), aderisce alla Giornata del Contemporaneo indetta dall’associazione AMACI, che riunisce le più importanti realtà pubbliche e private italiane dedicate all’arte contemporanea. Sabato 15 ottobre 2016, in occasione della dodicesima edizione della grande manifestazione organizzata ogni anno per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico, il museo alle pendici della Sila Greca organizza una serie di visite guidate gratuite alla collezione permanente Vigliaturo, composta da oltre 200 opere, tra disegni, dipinti e sculture in vetro, donate dall’artista alla città di Acri (Cs), e alla grande mostra temporanea Nouveau Réalisme. L’Esprit provocateur di Mimmo Rotella, curata dal noto critico e storico dell’arte Francesco Poli, che terminerà il giorno successivo, domenica 16 ottobre.

La mostra su Mimmo Rotella e il Nouveau Réalisme

Le ampie sale del Piano Nobile del settecentesco Palazzo Sanseverino-Falcone, sede del MACA, fanno da scenario a circa cinquanta opere di Rotella e di altri nomi di primo piano che, come lui, hanno fatto parte del movimento del Nouveau Réalisme, fondato dal critico francese Pierre Restany, il quale lo definiva come «un modo piuttosto diretto di mettere i piedi per terra, ma a quaranta gradi sopra lo zero dada e a quel livello in cui l’uomo, se giunge a reintegrarsi nel reale, lo identifica con la sua trascendenza che è emozione, sentimento e infine poesia».

A una collezione di circa trenta opere di Rotella, che ripercorrono l’intera carriera dell’artista e fungono da cuore dell’intera mostra, si affiancano testimonianze artistiche di rilievo dei suoi compagni di viaggio in seno al Nouveau Réalisme (Arman, César, Christo, Gerard Deschamps, François Dufrene, Raymond Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques Villeglé), che, oltre a contestualizzare efficacemente l’operato dell’inventore della tecnica del décollage, forniscono uno sguardo d’insieme su uno dei movimenti avanguardistici più rappresentativi e significativi della seconda metà del secolo scorso, la cui influenza è tutt’oggi attuale e tangibile.

La Giornata del Contemporaneo offre un’ultima occasione di ammirare le opere di alcuni degli artisti più importanti e rivoluzionari della scena italiana e internazionale del secondo Novecento.

I dieci anni del museo e l’omaggio a Rotella

La mostra, realizzata dall’associazione Oesum Led Icima, che organizza e promuove l’attività espositiva del MACA, in collaborazione con l’associazione De Arte, cade nel decimo anniversario dalla nascita del museo, otre a essere una celebrazione di Mimmo Rotella, il più importante artista contemporaneo di origine calabrese, a dieci anni dalla sua morte.

MACA (Museo Arte Contemporanea Acri)

12° Giornata del Contemporaneo AMACI

Luogo: Palazzo Sanseverino-Falcone – Piazza G. Falcone, 1, Acri (Cs)

Orari di apertura: 10-13 e 16-20

Ingresso libero

Info: www.museomaca.it, info@museomaca.it, tel. 011 9422568

Prenotazioni gruppi: Dott. Massimo Garofalo, tel. 339 6935464