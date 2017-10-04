Il MACA aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
Il MACA di Acri aderisce per il terzo anno alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con visite guidate, laboratori per bambini e ingresso gratuito
04 Ottobre 2017 - 13:24 | di Eva Curatola
Per il terzo anno consecutivo, il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) prende parte alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FAMu), che conta oltre 700 soggetti aderenti, a livello nazionale, tra spazi pubblici e privati dedicati all’arte.
Nella giornata di domenica 8 ottobre 2017, lo staff del museo, composto da guide ed educatori, accompagnerà le famiglie in un percorso che si snoda attraverso le 30 sale del settecentesco Palazzo Sanseverino-Falcone che ospitano il MACA, la collezione permanente di oltre 200 opere donate dall’artista e maestro del vetro Silvio Vigliaturo alla Città di Acri, e l’importante mostra temporanea dedicata a oltre cinquant’anni di storia dell’Arte Interattiva, che mette lo spettatore in gioco attraverso le opere di alcuni dei nomi più importanti del movimento, da Victor Vasarely a Brian Eno, al motto di “vietato non toccare!
“.
Al termine del percorso, i bambini potranno trasformarsi in artisti partecipando ai laboratori didattici mirati che, da sempre, costituiscono una delle attività di primaria importanza del museo alle pendici della Sila Greca.
L’ingresso al MACA, come sempre, è totalmente gratuito sia per i bambini, che per gli adulti.
Fonte: Ufficio stampa MACA
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