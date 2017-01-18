Made in sud live: la comicità partenopea in tour
Fatima Trotta conduce lo spettacolo dal vivo con i comici più amati di Rai 2: il calendario completo delle date nei teatri
18 Gennaio 2017 - 18:29 | di Vincenzo Comi
Made in Sud è in tour e pronto a divertire il pubblico dei principali teatri italiani con la frizzante conduzione di Fatima Trotta, presentatrice conosciuta dal pubblico televisivo e teatrale, accompagnata dai comici più noti e amati dello show che dal 22 febbraio tornerà ad animare la prima serata di Rai 2.
Un fenomeno di costume nato a Napoli
Made in Sud è diventato, negli ultimi anni, un fenomeno di costume che è riuscito a coniugare la contagiosa comicità partenopea con gli standard di più longevi show comici televisivi, diventando presto un appuntamento della prima serata di Rai 2 atteso da tanti fan e appassionati. Nato al Teatro Tam di Napoli come un “laboratorio artistico” aperto al pubblico, ha creato una nuova generazione di comici e uno stile originale, ormai riconoscibile in tutta Italia.
Il segreto è il ritmo serrato delle esibizioni e il ricco cast di comici. La conferma di tanto successo è nel grande riscontro di pubblico, non solo in tv, ma anche sul web, tra i giovanissimi, sui social network.
Le novità dello spettacolo teatrale
Molti i nuovi personaggi dell’edizione teatrale 2016/17 accompagnati dalla musica del Dj Frank Carpentieri che scandisce inesorabilmente i serratissimi ritmi dello spettacolo e quella dei Sud58, pronti a proporre nuovi remix del canzoniere partenopeo. Made In Sud, anche nella versione teatrale, è accompagnato dalle coreografie del corpo di ballo delle “suddine”, per due ore di comicità ed intrattenimento per tutta la famiglia!
Gli Artisti:
Mino Abbacuccio, Francesco Albanese, Maria Bolignano, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Vincenzo Fischetti, Ciro Giustiniani, Edoardo Guadagno, Nello Iorio, Giuseppe Laurato, Miss Illude, I Nerz, I sud 58
Ospiti:
I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Gli Arteteca
Le date del tour:
13 gennaio Catania Teatro Metropolitan
15 gennaio Palermo Teatro Golden
21 Gennaio Aprilia Teatro Europa
24 gennaio Firenze Teatro Obihall
26 gennaio Bologna Teatro Europa Auditorium
27 gennaio Milano Teatro Linear Ciak
31 gennaio Torino Teatro Colosseo
dal 3 febbraio Napoli Teatro Palapartenope
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