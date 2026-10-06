Reggio, la madre di San Carlo Acutis in visita alla Parrocchia di Archi CEP

“É con il cuore colmo di stupore e profonda gratitudine che, giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 18.00, accoglieremo nella nostra Parrocchia la Signora Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis. Sarà una visita estremamente inaspettata e fortemente desiderata! Sarà un momento semplice ma carico di significato e soprattutto un sostegno spirituale a tutta l’attività pastorale della Parrocchia in un Quartiere, come il nostro, tanto complesso quanto potenzialmente fertile. Affidiamoci dunque all’Amore Eucaristico di Gesù: “la mia autostrada per il Cielo”, come amava affermare San Carlo Acutis, sicuri che aggrappati a Lui affronteremo ogni tempesta.

Una reliquia di San Carlo Acutis donata alla Parrocchia

Inoltre in questa occasione, sarà donata alla Parrocchia una reliquia di San Carlo che ben custodiremo come un segno privilegiato e chiaro della presenza del santo adolescente, innamorato di Gesù e di Maria, nei nostri confronti. La reliquia sarà la punta di diamante di un’intera parte dell’edificio sacro dedicata a San Carlo ed impreziosita dalla Mostra Internazionale sui Miracoli Eucaristici (ormai presente in modo permanente in parrocchia da Domenica 19 ottobre 2025!).

La nostra Comunità parrocchiale è ben lieta di accogliervi con grande gioia!”.

Il Parroco

Sac. Giovanni Giordano