Maestri calabresi protagonisti, grande successo del casting sul primo talent show sul gelato
Selezioni anche in Calabria per il primo talent show sul gelato artigianale italiano: due tappe, tanti partecipanti e il progetto ITALICO
13 Giugno 2017 - 09:25 | di Vincenzo Comi
Partito dalla Sicilia il 17 maggio, il primo talent show sul gelato artigianale italiano ha completato le selezioni anche in Calabria.
Il primo casting nella regione, si è tenuto presso la “Cremeria Sottozero” (RC) invece la seconda tappa è stata ospitata presso i locali della gelateria “Barbarossa“ di Villapiana (CS).
Grande il numero dei partecipanti al test, molto impegnativo anche per i selezionatori, Davide Destefano della gelateria “Cesare“ RC, Vincenzo Pannestrì della “ Cremeria Sottozero “ RC e Gaetano Vincenzi della gelateria “Barbarossa” di Villapiana Lido CS.
Test che seppur nella semplicità delle domande, serviva, ovviamente, a far emergere capacità organizzative, produttive e, non ultima la capacità di intuire e proporre eventuali nuovi gusti arrivando a ideare anche abbinamenti insoliti con valutazione della reale fattibilità e tecnica per arrivare ad un prodotto finito.
Intanto continua a dilagare il progetto ITALICO e il gusto filo conduttore viene presentato da due testimonial d’eccezione: il maestro Antonio Vanacore JOLLY pasticceria che lo propone nella sua Castellammare ribadendo il suo messaggio di unione e il grandissimo Angelo Musolino, presidente APAR RC e vicepresidente CONPAIT uniti si vince sempre.
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