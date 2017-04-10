A maggio parte il Master in Diritto e Processo Tributario

A maggio parte a Reggio Calabria il Master breve MADIT di 50 ore, accreditato per commercialisti e avvocati, con magistrati e docenti universitari

Importante evento formativo a Reggio Calabria patrocinato dall’Associazione degli Industriali della provincia di Reggio Calabria. A maggio parte il Master breve in Diritto e Processo Tributario MADIT, della durata di 50 ore, organizzato da IsvGroup e CEDAM. Il Master è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e da quello degli Avvocati di Reggio Calabria. Gli Ordini, data l’alta valenza formativa del Master, hanno assegnato al corso rispettivamente 50 e 20 crediti formativi.

A chi è rivolto il Master

Il Master è rivolto a studenti universitari, laureati in disciplina giuridiche ed economiche, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, funzionari pubblici, responsabili e addetti di uffici fiscali e legali di aziende e a chi intenda intraprendere la carriera di Giudice Tributario.

Molto ricco ed articolato il programma didattico che comprende: Introduzione agli Istituti di Diritto Tributario: tra fonti e rapporto giuridico di imposta; Introduzione alla Scienza tributaria; Fonti del diritto tributario italiano; L’interpretazione della norma tributaria; Il rapporto tributario. I principali istituti giuridici e la loro definizione; Sistemi impositivi e dichiarazione. I rapporti tra la capacità contributiva e gli adempimenti; Introduzione ai sistemi di tassazione; I principi sulla dichiarazione d’imposta; I controlli; Introduzione al Giudizio Tributario e gli aspetti procedurali. I controlli e la tutela del contribuente; Gli accertamenti; Gli approfondimenti sul processo tributario; Accertamenti e definizione dell’imposta. Dagli adempimenti volontari agli Istituti deflattivi e processuali; Rapporti tra accertamento, dichiarazione e disciplina sostanziale; I sistemi ADR alternativi al processo; Gli aspetti peculiari del sistema sanzionatorio. I rapporti tra il processo delle Commissioni e il processo penale tributario; Le misure cautelari.

Il corpo docente

Di prim’ordine il corpo docente del Master, che mette insieme magistrati, avvocati, commercialisti e docenti universitari esperti della materia: alla Prof.ssa Maria Smorto, coordinatrice scientifica del Master, segue il Prof. Michele Salazar, la Prof.ssa Anna Romeo, il Prof. Salvatore Loprevite. Saranno presenti anche il Dott. Stefano Poeta, Presidente ODCEC Reggio Calabria, e il Dott. Antonio Repaci, Presidente ODCEC Palmi. Tra i docenti anche autorevoli magistrati componenti della Commissione Tributaria reggina, tra cui la Dott.ssa Caterina Asciutto, la Dott.ssa Tiziana Drago, la Dott.ssa Natina Pratticò, la Dott.ssa Maria Teresa Gentile e il Dott. Massimo Minniti. Infine, si annoverano tra i docenti l’Avv. Roberto Alecci, assistente della cattedra di Diritto Tributario dell’Università di Messina, l’Avv. tributarista Paolo Davide Barberi e, per le materie afferenti al Diritto Doganale, il Dott. Avv. Corrado Savasta, Dirigente dell’Autorità Portuale di Messina e il Dott. Antonio Gangeri, Doganalista.

La CEDAM fornirà ai corsisti tuto il materiale didattico e ben 2 voucher che comprendono prodotti editoriali, software e banche dati e ben 32 riviste on.line.

Attestato di partecipazione

A conclusione del Master sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valevole a ogni effetto di legge. Le iscrizioni saranno accettate sino a esaurimento posti.

Tutte le informazioni sono reperibili su www.isvgroup.it