Niente più complicazioni per montare la nuova tenda, oggi è possibile ordinarla via internet, personalizzarla fin nei minimi dettagli, scegliere il tessuto tra molte opzioni e farsi recapitare a casa una tenda fatta a mano da artigiani italiani, su misura ed anche davvero facile da montare.

E’ MagicRoll, il prodotto innovativo di tendastore.it, il primo e-commerce italiano di tende a rullo, che consente davvero a chiunque di montare da soli in 3 minuti la tenda che si è scelto: innanzitutto arriva a casa pre-assemblata, quindi niente istruzioni in finlandese.

Nessun tecnico necessario, se sbagli puoi tranquillamente ricominciare: grazie al brevetto MagicRoll, con una rapida regolazione, recuperi e raddrizzi tende storte e fori a parete non allineati. Quindi sconfitto per sempre il “fuori squadro”. E comunque un efficiente servizio clienti è sempre a disposizione con un tecnico disponibile via telefono o via chat per intervenire in caso di emergenza e sono disponibili numerosi video esplicativi, che accompagnano il cliente passo passo.

Su tendastore.it si può scegliere tra decine di tipi di tessuto, dal filtrante all’oscurante al light, tra decine di colori diversi, per soluzioni di arredamento sempre nuove, capaci di cambiare davvero la casa e la sua luce. Il design degli interni è esaltato, anche negli ambienti più piccoli. E sono perfette per ogni tipo di arredamento, da quello più classico a quello contemporaneo.