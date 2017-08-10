‘Magna Grecia’ sarà candidata a Patrimonio dell’Umanità
Il Touring Club Italiano calabrese si dice pronto a collaborare con il progetto avviato dalla Regione Calabria per la candidatura
10 Agosto 2017 - 19:31 | di Pasquale Romano
A nome delle articolazioni Territoriali calabresi del Touring Club Italiano esprimo il più compiacimento per l’iniziativa del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio per l’avvio del progetto “Magna Grecia”, il percorso che vedrà la Regione Calabria soggetto proponente di
una rete per la candidatura della Magna Grecia a Patrimonio dell’Umanità.
Tale iniziativa oltre modo valida sotto il profilo culturale anche per il recupero delle radici storiche delle colonie della Magna Grecia è vicina alla nostra interpretazione dell’idea di lancio turistico dell’intera regione in termini internazionali.
Il Touring Club Italiano, nelle sue articolazioni regionali calabresi, dichiara sin da ora la propria disponibilità a collaborare con l’iniziativa poiché solo con la più ampia condivisione coinvolgimento dell’intera società calabrese possono essere raggiunti tali traguardi.
Domenico Cappellano
Console Regionale per la Calabria
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