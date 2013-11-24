Maharaja – Living Music’: Si accendono i riflettori per il ritorno del ‘Grande Re’

Il ‘Grande Re’ è tornato. Lo storico locale ‘Maharaja – Living Music’ spalanca le porte e come sempre lo fa in grande stile. Si riaccendono i riflettori sulla discoteca che ha fatto ballare intere generazioni e che ogni anno cambia veste rinnovandosi ed innovandosi come solo un ‘grande re’ sa fare.

Quest’anno il ‘tempio’ della musica reggina è affidato alla ‘RcB – Reggio che balla’ capitanata da Gianluca Messineo, Enzo Romeo, Antonio Posca e Marco Viglianti. ‘Abbiamo voluto riprendere il concetto classico di discoteca – spiega Gianluca Messineo – Il locale dispone di tre sale molto ampie che offrono uno spazio ideale per muoversi in libertà grazie alle due sale comunicanti, main room e hip pop zone che regalano spettacoli scenografici, proiezioni video ed effetti speciali e un’altra sala riservata, jet set e passerella, dotata di parcheggio riservato, ingresso tavoli privilegiato, selezione rigida, hostess dedicate e drink pregiati. Ci piace coccolare la clientela.’ Il ‘Maharaja’ vuole essere quindi un luogo dove regna il divertimento e la musica ma dove è anche possibile trascorre la notte in un’atmosfera di totale tranquillità e relax. Un locale dallo stile classico che al tempo stesso si mischia ad uno spirito moderno ed elegante. ‘Il successo della serata di inaugurazione della stagione invernale ci proietta con entusiasmo alla serata di sabato 30 novembre – continua Gianluca Messineo – Special guest Leonardo Tumiotto dj from Milanomarittima. Sabato 21 dicembre invece sarà la volta di SIMON S dj-performer unico al mondo in grado di mixare e suonare contemporaneamente chitarra, batteria e tastiera elettrica, vincitore del Best Young dj Award 2005 e del Best Talent 2009. Simon 5 ha portato il suo Dj Live Concert nelle più importanti console internazionali. Sabato 11 gennaio il ‘Maharaja – Living Music’ ospiterà Hilary Voice from Pineta By Visionnaire. Ah dimenticavo l’appuntamento di Capodanno…che però comunicheremo solo prossimamente…grandi novità attendono il mondo di ‘RcB…’ Il ‘Maharaja Living Music’ conquista ancora una volta i propri ospiti. L’unica vera discoteca di Reggio Calabria. Il ‘Grande Re’ è quindi un locale suggestivo, romantico, dal fascino ammaliante che incanta da oltre trent’anni il proprio regno fatto di giovani danzanti.

MainROOM EnzoRomeo DeeJay CLAUDIO MICCICHE’ Sasha Sorgonà AntonioModafferi JetSetZONE GianlucaMessineo DeeJay MargheritaD’AGUI’ voice HipHopZONE DemyLabate DeeJay DOCKcondello voice Live concert percussion Peppe MACHEDA