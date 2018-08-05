“Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate”, diceva Coco Chanel.

Una delle cose a cui noi donne non potremmo mai rinunciare è il trucco, visto come accessorio in più, come modo di valorizzare i nostri tratti ed illuminarli, a volte coprire qualche difetto, il nostro secondo abito dunque, che in qualche modo ci fa sentire meglio.

Il mondo del make up è sicuramente in continua espansione, tra blogger improvvisate, e tutorial su youtube, spesso ci si reinventa truccatrici. Ma il consiglio che noi di Vivi Bene offriamo è sempre quello di affidarsi ad esperti, che possano non solo darvi consigli e fornirvi tecniche di trucco efficaci, ma anche proporvi prodotti di qualità che non danneggino in alcun modo la vostra pelle.

Maria Ribera e il nuovo reparto dermocosmetico

Maria Ribera, responsabile del reparto dermocosmetico all’interno della Farmacia Fata Morgana, vi guiderà con professionalità ed attenzione nel mondo del make up.

“Mi occupo del reparto dermocosmetico, abbracciando tutto ciò che riguarda make up, creme, prodotti per il viso. Ho conseguito la specializzazione a Ferrara, diventando così informatore cosmetico qualificato. Oggi mi trovo nella Farmacia Fata Morgana, dove già c’era già un piccolo reparto cosmetico. Insieme abbiamo creato un progetto più ampio, ridando vita al reparto stesso, ampliandolo, sia visivamente, sia come forniture di nuove linee, prodotti e servizi”.

Quali sono i nuovi servizi?

“I servizi sono tanti, ed ogni mese ci saranno novità interessanti. Tra queste sicuramente l’analisi della pelle, abbiamo a disposizione un ecografo, per effettuare l’analisi della pelle, del cuoio capelluto, delle rughe, dell’abbronzatura. Non mancheranno le attività anche collegate alle linee specifiche, come giornate dedicate interamente a determinate marche. Ci saranno anche giornate trucco, che sono molto richieste, durante le quali sarà presente una make up artist, che truccherà le clienti, mostrando modalità e tecniche.”

Quanto è importante il trucco per una donna?

“Davvero molto. Al di là del cosmetico curativo, il trucco è assolutamente un abbellimento estetico di forte impatto, il trucco, inutile nasconderlo, ci fa sentire più belle. Noto che per le clienti è importantissimo, soprattutto se fatto bene e con le tecniche giuste. Molte persone comprano trucchi, e purtroppo poi non li sanno usare, ma se usato in modo corretto, può cambiare radicalmente l’aspetto ed aumentare l’autostima. È una trasformazione visiva e di impatto”.

L’importanza della qualità dei prodotti

Quanto è fondamentale la qualità del prodotto?

“La qualità è davvero essenziale. Ogni giorno abbiamo a che fare con atopia, pelle reattiva o sensibile, couperose e tante altri sintomi. E’ importante individuare le patologie cutanee per poi selezionare il prodotto giusto, rispetto al tipo di pelle. Prodotti di bassa qualità possono provocare danni alla pelle ed allergie anche se a volte pur di risparmiare non si pensa alle conseguenze. Sconsiglio la scelta di prodotti troppo commerciali, che spesso si sono rivelati fonte di problematiche cutanee, anche abbastanza severe, soprattutto per gli occhi”.

Il trucco al quale tu non rinunceresti mai?

“Assolutamente il rimmel!”.

Il consiglio dell’esperta alle donne

Il consiglio che vorresti rivolgere alle donne?

“Sarebbe quello di scegliere sempre un trucco dermocosmetico, prodotti che ti abbelliscono, ma che contemporaneamente preservano la pelle da eventuali reazioni cutanee che idratano, nutrono e che abbiano funzione anti age potenziando l’effetto di creme, sieri e primer”.

Invitiamo tutte le donne, appassionate di make up e non, a recarsi nella Farmacia Fata Morgana. Maria sarà a vostra completa disposizione per consulenze e consigli, e per scoprire insieme a voi il mondo della dermocosmesi, fatto di bellezza e cura di se stesse.