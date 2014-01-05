Makoo: i gioielli da creare con la propria voce

– di Laura Maria Tavella. Da oggi i gioielli si creano attraverso le proprie emozioni. Si chiama Makoo il primo marchio al mondo di gioielleria in grado di realizzare preziosi personalizzati, creati a partire dalla voce dei clienti.

Dall’applicazione di tecnologie all’avanguardia al Made in Italy nasce Makoo, il portale che consente di realizzare in modo assolutamente intuitivo un gioiello personale, unico ed esclusivo. Da un’idea di Federico De Simone (CEO, laureato in ingegneria civile), Dario De Angelis (CTO, laureato in ingegneria aerospaziale) e Giulio Galassi (CCO, designer di prodotto) nasce un marchio che funziona così: visitando il sito del brand si sarà invitati a registrare un messaggio vocale che, attraverso le parole e le emozioni, porterà alla creazione in 3d metallica di un gioiello unico. Una volta confermata la scelta, “l’oggetto” personalizzato sarà spedito insieme a un codice QR attraverso il quale si potrà ascoltare il messaggio vocale.

I materiali? Argento, acciaio inox, bronzo e ottone placcato oro: la scelta sta solo a voi!