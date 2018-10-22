Maltempo, allerta meteo sulla Calabria
La Protezione Civile Calabria dirama l'allerta arancione per domani 23 ottobre 2018 su buona parte della regione
22 Ottobre 2018 - 17:09 | di Vincenzo Comi
Avviso da parte degli Uffici della Protezione Civile Calabria del messaggio di allertamento unificato “Fase Previsionale”, che prevede, per domani 23 ottobre 2018, livello di allertamento e prevenzione di colore ARANCIONE su buona parte della Calabria.
Aggiornamenti su www.reggiocal.it e sulla pagina facebook @comunerc.
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