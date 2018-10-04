Il vortice ciclonico colpisce il Sud con piogge eccezionali e rischio di alluvioni lampo. Poi il peggioramento risale verso il Centro e il Nord nel weekend

Un vortice ciclonico insiste a portare maltempo sulle due isole maggiori e al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it rende noto che dal pomeriggio e sera forti piogge con rischio di nubifragi si abbatteranno sulla Sicilia, sulla Calabria ionica, sulla Basilicata e sulla Puglia con quantitativi di pioggia anche eccezionali, con rischio di allagamenti diffusi e alluvioni lampo.

In nottata il maltempo interesserà anche tutta la costa orientale della Sardegna, dalla provincia di Olbia-Tempio fino a quella di Cagliari. Ma non è finita qui, nella giornata di Venerdì il vortice ciclonico risalirà verso il mar Tirreno causando un peggioramento del tempo anche al Centro e poi al Nord. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il prossimo weekend sarà spesso piovoso e con rischio di altri nubifragi, Sabato su Toscana, Lazio fino a Roma, Campania come a Napoli e sul Triveneto, Domenica su Piemonte e Liguria. Il maltempo non lascerà in pace l’Italia nemmeno la prossima settimana.