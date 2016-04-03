Mamma domenica torniamo al parco? – FOTO

Il Comitato per la Salvaguardia del Parco Caserta ha ripulito l'area verde e organizzato la seconda Domenica al Parco per le famiglie

Per il terzo sabato consecutivo il Comitato per la Salvaguardia del Parco Caserta, composto da un nutrito gruppo di persone tra cui anche molti non residenti del quartiere, ha pulito l’intera area verde ridandole così un nuovo splendore.

La seconda «Domenica al Parco» per i più piccoli

Questa mattina, dopo il duro lavoro che ha visto protagonisti i componenti del Comitato, si è tenuto la seconda ‘Domenica al Parco’.

L’evento, rivolto ai più piccoli ed organizzato dal Comitato del Parco Caserta insieme alla Cooperativa sociale Terra Promessa e al gruppo di animazione ‘Joy’s Animation’, ha visto la partecipazione di numerose famiglie provenienti anche dai quartieri periferici della città.

“Oggi possiamo dire finalmente che il Comitato, ha raggiunto in parte uno dei suoi obiettivi anche se c’è ancora tanto da fare – spiega il portavoce avv. Pietro Accardo – La presenza di tante persone questa mattina così come nell’incontro di ieri pomeriggio fa ben sperare. Qualcosa si è mosso nel quartiere. Il lavoro di pulizia sta per essere ultimato grazie alla collaborazione e l’impegno di tutti. E’ emozionante vedere oggi decine e decine di bambini correre su questo prato.”

L’adozione dell’area verde da parte del Comitato

Nella giornata di venerdì il direttivo del Comitato, apolitico, ha incontrato i dirigenti degli uffici comunali per chiederne l’adozione.

“A seguito del sopralluogo con i rappresentanti ed i tecnici del Comune lunedì dovremmo concludere l’iter per l’adozione dello spazio verde e formalizzare il tutto. Vorremmo assumerci questo onere solo ed esclusivamente a vantaggio della città.”

Alcuni residenti della zona, nonostante le diverse proposte positive e propositive del Comitato, (che sta avendo una risposta oltre che una collaborazione concreta da parte del Comune), continuano tuttavia a lamentarsi alimentando polemiche fine a se stesse ed accusando il Sindaco e l’amministrazione comunale di aver ignorato le richieste dei residenti addirittura “infischiandosene” dell’ammasso di rami raccolti ed accatastati.

“E’ vero che il Comune avrebbe l’onere di curare questa zona molto meglio di come sta facendo – spiega l’avv. Accardo – Noi crediamo però che insistere con toni polemici su questioni già affrontate e sulle quali abbiamo avuto un riscontro positivo da parte dell’amministrazione non porti a nulla. La nostra linea, a differenza di alcuni, è quella di attivarci personalmente, faticare e restituire alla città un patrimonio come il Parco Caserta, vero tesoro dove portare i bambini a giocare. Un comitato ha senso di esistere solo se è disposto a collaborare con le istituzioni altrimenti rimane solo un gruppo di persone a cui piace far sentire la propria voce e sentirla risuonare sui mezzi di informazione.”

Presenti alla seconda ‘Domenica al Parco’ anche tante famiglie provenienti da altri quartieri della città.

“Come me ci sono tanti residenti che hanno interesse a vedere pulito il parco vicino casa ma all’interno del comitato ci sono tante altre persone che si riconoscono nella nostra linea di pensiero e di azione. Attraverso attività come queste è possibile testimoniare il proprio impegno e fare qualcosa affinchè la città cambi senza limitarsi a pretendere che sia sempre qualcun altro a fare le cose.”

I prossimi appuntamenti del Comitato

Tante altre domeniche verranno organizzate dal Comitato, assicura l’avv. Accardo.

“La nostra agenda è sempre molto fitta. Per adesso è confermato l’appuntamento del sabato pomeriggio ogni settimana per continuare la pulizia ed il mantenimento del decoro. Ogni domenica mattina inoltre abbiamo intenzione di organizzare eventi per abituare la gente a frequentare il parco nella speranza di ascoltare nuovamente la frase appena sentita ‘Mamma domenica torniamo al Parco?”