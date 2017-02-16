Manager calabrese nuovo direttore del ‘Taormina film festival’

Ideatore del Magna Graecia Film Festival, sarà alla guida della kermesse siciliana: la scelta della Commissione di gara e il commento del sindaco Abramo

“Gianvito Casadonte sarà il direttore del Taormina Film Festival. La Commissione di gara, dopo un’attenta analisi, lo ha scelto per organizzare la prossima edizione della prestigiosa kermesse cinematografica. Tra le società candidate, la decisione è andata con merito alla Videobank che ha voluto fortemente il nome di Casadonte alla direzione”.

Il lavoro che attende il nuovo direttore

Lo riferisce un comunicato diramato dallo stesso Casadonte. “Un grande lavoro aspetta ora il manager calabrese e tutta la sua squadra – si aggiunge nella nota – per il Taormina Film Festival, che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il cinema italiano, secondo solo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”.

“Ho accolto con grande orgoglio e soddisfazione – ha commentato il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo – la notizia che Gianvito Casadonte, ideatore del Magna Graecia Film Festival, sarà il nuovo direttore artistico del Taormina Film Fest, la celebre rassegna cinematografica giunta alla sua 63/ma edizione. Un valido professionista nato e cresciuto nella nostra terra ricoprirà, dunque, il prestigioso incarico insieme al produttore Felice Laudadio, al critico cinematografico Enrico Magrelli e alla giornalista Silvia Bixio. Un grande traguardo per un calabrese d’eccezione che vede oggi realizzato il proprio sogno spiccando il volo nel panorama artistico e culturale nazionale grazie alle sue capacità organizzative e manageriali”.

Le congratulazioni del sindaco e le sinergie con il Magna Graecia