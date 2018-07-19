Anche quest’anno l’azienda reggina POLI.COM SRL, produttrice del Latte di mandorle “Mand’Or”, incontra i suoi consumatori nei punti vendita, attraverso una serie di degustazioni gratuite dei prodotti Mand’Or.

Prossima tappa saranno gli IPER-COOP della Calabria tra venerdì 20 e domenica 22 luglio.

Le ricette Mand’Or in degustazione

Verranno proposte tutte le ricette, dal Mand’Or Classico, il più amato dai calabresi e dal sapore intenso ed equilibrato, al nuovo Mand’Or Biologico, prodotto senza zucchero e con mandorle Bio italiane.

Un momento di gusto e freschezza in cui assaporare l’unicità di Mand’Or “3”, il primo e unico latte di mandorla con nocciola e pistacchio, e la leggerezza del Mand’Or Light + Calcio, con poco zucchero (di canna), mandorle tostate e tanto calcio! Non mancherà, inoltre, la Pasta di Mandorla Mand’Or, per coloro che amano il latte di mandorla “fatto in casa”.

Durante il weekend, alcune di queste referenze saranno anche in promozione ad un prezzo speciale. Vi aspettiamo allora presso gli IPER-COOP Calabria, e sulla nostra pagina Facebook Policom Almond&Co. per condividere insieme le novità dell’estate “Mand’Or”!

Il programma delle degustazioni

Di seguito il programma delle degustazioni:

Venerdì 20 e sabato 21 luglio: IperCoop di Via De Nava (RC)

Venerdì 20 e sabato 21 luglio: IperCoop di C.C. “Le Ninfee” Viale Calabria (RC)

Venerdì 20 luglio: IperCoop di C.C. “Porto Bolaro” San Leo di Pellaro (RC)

Venerdì 20 e sabato 21 luglio: IperCoop di C.C. “Le Vele” Montepaone Lido (CZ)

Venerdì 20 e sabato 21 luglio: IperCoop di C.C. “Le Fontane” Catanzaro

Sabato 21 e domenica 22 luglio: IperCoop di C.C. “Porto degli Ulivi” Rizziconi (RC)

Sabato 21 e domenica 22 luglio: IperCoop di C.C. “Le Spighe” Crotone