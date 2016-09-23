Mangiatorella al ‘Sial’ 2016 di Parigi

“Mangiatorella”, leader nel mercato dell’acqua minerale in Calabria e Sicilia e uno dei principali punti di riferimento per i consumatori del Sud Italia, parteciperà, per la quarta volta consecutiva, alla manifestazione fieristica internazionale “SIAL” che si terrà a Parigi dal 16 al 20 ottobre 2016 con un suo stand all’interno del padiglione ICE.

Il salone internazionale dell’alimentazione è un appuntamento di rilievo, in quanto una delle più importanti vetrine mondiali dell’agroalimentare, che richiama l’attenzione di migliaia di operatori internazionali, grossisti, venditori, produttori, ristoratori. Sarà quindi una importante occasione per proseguire nella strategia di internazionalizzazione intrapresa già da alcuni anni dall’azienda e per promuovere una delle più leggere oligominerali al mondo, un’acqua priva di nitrati, dal bassissimo residuo fisso, dal PH equilibrato e dall’adeguato e prezioso contenuto di silice. “Mangiatorella”, che nasce dalle montagne calabresi del sud Italia, nei boschi incontaminati dell’antichissimo borgo di Stilo (Rc), vanta una tradizione secolare e dal 1904 interpreta perfettamente lo spirito della qualità alimentare italiana, contribuendo a diffondere in tutto il mondo le qualità e le eccellenze alimentari calabresi.

Oggi Acqua “Mangiatorella” è presente sulle tavole dei principali ristoranti di Malta, Canada,

Australia, Israele, Cina, Tailandia, Russia, Inghilterra, Polonia, e in molte altre nazioni, dove viene apprezzata per le sue caratteristiche uniche.