Si terrà dal 23 al 25 marzo sui campi comunali di Capo d’Orlando e di Rocca di Capri Leone le fasi preliminari della XV Coppa Italia Medici, con la partecipazione prevista di oltre 200 medici provenienti da tutta Italia.

Acqua Mangiatorella è al fianco della squadra di medici di Reggio Calabria, le sue qualità benefiche, riconosciute e apprezzate sin dal 1904, ben si combinano con lo sport, con la medicina e con le finalità solidaristiche della manifestazione, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a un’associazione locale.