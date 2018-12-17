Inaugurazione domenica 16 dicembre in via Nicola Calipari: tre cabine, trattamenti per viso e corpo e macchinari di ultima generazione

Taglio del nastro ed inaugurazione per il centro estetico ‘Manifique Beauty Center’. Domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 18, appassionati e curiosi si sono recati presso il nuovo locale, situato in in Via Nicola Calipari n.36.

‘Manifique Beauty Center’ promette di soddisfare tutte le esigenze dei clienti assicurando qualità di prodotti e servizi e l’utilizzo di macchinari innovativi. Il centro estetico, attraverso una serie di vari trattamenti per il viso e per il corpo e programmi personalizzati, è pronto a soddisfare tutte le esigenze estetiche grazie anche all’utilizzo di macchinari di ultima generazione.

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Le parole delle titolari

“Abbiamo realizzato un desiderio cullato per diversi anni. Il progetto, iniziato tempo fa, ha richiesto un’attenta programmazione anche perchè ci piace curare tutti i dettagli. Dopo l’esperienza maturata in passato, abbiamo deciso di aprire questo centro estetico fornendo ai nostri clienti un’ampia gamma di servizi”, assicurano Monique ed Elena, titolari della nuova attività.

Presso ‘Manifique Beauty Center’ nulla è lasciato al caso: ogni dettaglio stilistico, di arredamento e di servizio offerto è stato attentamente studiato durante i mesi di progettazione. Disponibili 3 cabine (per epilazione con laser e ceretta, trattamenti per viso e corpo, la novità della sala trucca), cosi come la possibilità di rilassarsi e tonificarsi con massaggi sia manuali che meccanici.

I trattamenti proposti

Laser EP One, Lipotonic, Sudatonic, M6, Drenactive, questi i nomi di alcuni dei trattamenti che ‘Manifique Beauty Center’ presenterà nel proprio boquet di servizi. Macchinari di ultima generazione (innovativi nel campo della cura del corpo) uniti alla competenza di un personale qualificato garantirà la massima qualità del servizio ai clienti. Provare per credere…

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