Il campo della Reggina ha già cambiato volto dopo il rifacimento: le immagini e la promessa del delegato allo sport sulle condizioni per il campionato

Le nostre considerazioni e critiche nel momento in cui lo abbiamo ritenuto opportuno, allo stesso tempo e con lo stesso spirito costruttivo ci piace sottolineare e mettere in evidenza i primi risultati ottenuti dal rifacimento del manto erboso dell’Oreste Granillo che, come si può vedere da queste immagini, ha decisamente cambiato volto rispetto alla gara giocata dalla Reggina contro la Vibonese.

Lo aveva detto qualche settimana addietro il delegato allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, il quale aveva anche garantito che per l’inizio del nuovo campionato il terreno di gioco sarebbe stato in perfette condizioni. Tutto lascia pensare che quanto previsto possa trovare conferma tra due settimane, ricordando che a seguire sono previsti interventi anche sui sanitari, questi ultimi un obbligo per le prescrizioni ricevute e quindi ottenere l’agibilità.