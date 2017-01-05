Manuel Frattini, il Principe del Musical a Castrolibero per lo Stage di Compagnia delle Alghe

Quattro giorni di teatro, canto e danza a Castrolibero con i coach Lena Biolcati, Silvia Di Stefano, Manuel Frattini e Andrea Verzicco

Ancora pochi posti disponibili per lo Stage ideato e promosso da Compagnia delle Alghe, che si terrà a Castrolibero dal 3 al 6 Febbraio prossimi e rivolto a tutti coloro i quali hanno il desiderio di avvicinarsi al mondo del teatro, della recitazione, del canto, della danza e dell’arte espressa in tutte le sue forme.

I coach del percorso formativo

Lena Biolcati, Silvia Di Stefano, Manuel Frattini e Andrea Verzicco, saranno i coach del percorso formativo dedicato a tutti gli appassionati del genere, nomi di spessore del panorama teatrale internazionale, protagonisti di una quattro giorni intensa ed entusiasmante. Il Comune di Castrolibero ha pienamente aderito al progetto Stage di Compagnia delle Alghe, un evento unico nel suo genere che sarà accolto nel grande open space di Via Papa Giovanni XXIII, nei pressi del Centro Commerciale di Andreotta.

Il Comune non solo ha pienamente accolto l’iniziativa diCompagnia delle Alghe, ma ha insistito affinché, un evento di tale portata si organizzasse nel proprio territorio.

Gli eventi collaterali e lo sviluppo del territorio

Una quattro giorni intensa, nel corso della quale, si avrà modo di prendere parte anche ad eventi collaterali, organizzati in sinergia l’Ente, per il quale questo evento è solo il precorritore di iniziative e progetti futuri che andranno a significare un volano di sviluppo per l’intera comunità.

La città di Castrolibero,al fine realizzare progetti proiettati non solo della crescita economica, ma soprattutto culturale del paese, ha abbracciato questo virtuoso progetto.

Castrolibero è una città moderna, all’avanguardia, al passo coi tempi , una città accogliente che intende promuovere, attraverso iniziative come lo Stage diCompagnia delle Alghe, un’azione capillare su tutto il territorio, dal coinvolgimento dei giovani al potenziamento delle strutture, dalla valorizzazione del centro storico alla realizzazione di tutta una serie di eventi che abbiano obiettivo il rilancio artistico e culturale di un intero paese.