Reggio, verso le comunali. Marcianò: ‘Se mi candido? Massima stima per Lamberti…’

Prossime elezioni comunali a Reggio Calabria. In molti stanno già gettando le basi in vista del rinnovo del consiglio comunale. La normale scadenza del terzo tempo Falcomatà è quella di ottobre 2025, tra un anno e quattro mesi probabilmente si tornerà al voto ma è possibile, se nei prossimi il Governo non emetterà un decreto specifico spostando le elezioni all’autunno 2025, che si slitti il voto insieme a tutti gli altri comuni e quindi a maggio 2026 (per la felicità del primo cittadino).

Aldilà della data del voto, diverse sono le associazioni ed i movimenti nati in città che hanno generato fermento e attesa per le prossime comunali.

Da un lato le due associazioni ‘ReggioCresce‘ e ‘Esserci‘, che vedono rispettivamente ai vertici Rosy Perrone e Ninni Tramontana insieme al presidente Salvatore Vermiglio. Dall’altro il dott. Lamberti Castronuovo che ha ridato vita alla sua segreteria politica, coinvolgendo numerosi professionisti, imprenditori e personalità politiche della città.

C’è poi Massimo Ripepi che, dopo il fallimento alle europee, scenderà in campo, con il suo ‘esercito’, questa volta alla conquista di Reggio.

Ed Angela Marcianò? Che ruolo avrà alle prossime elezioni comunali? Si candiderà? Ed eventualmente al fianco di quali tra questi progetti? Il dott. Lamberti è stato molto chiaro circa tre settimane fa quando, nel corso dell’incontro di presentazione della sua candidatura a sindaco, annunciava:

Quel primo giugno la consigliera comunale, ex candidato a sindaco nel 2020 non era presente. Ospite nel corso della puntata di Live Break (QUI LA PUNTATA), Angela Marcianò ha spiegato la sua posizione:

“Premetto che ho una grande passione politica e la mia più grande preoccupazione è che la città possa andare avanti. E invece, ahinoi, l’amministrazione è ferma e non sta facendo nulla di apprezzabile.

Il bilancio è ingessato, il decreto Reggio è fermo, il gruppo del Pnrr non va avanti per come dovrebbe e molti fondi sono stati persi, le bike lane sono ridicole e tante altre situazioni che non vanno. E ancora, il Dup è un contenitore vuoto.

Candidatura? Non ho dichiarato di volermi candidare. Le persone che hanno deciso di impegnarsi sono tutte persone che conosco bene. Stimo in particolar modo il dott. Lamberti, persona amica e grande professionista che più di chiunque altro si spenderebbe per la città. Siamo sulla stessa carrozza per ideali e forza propositiva. La carrozza è la stessa, quella del fare. Ma la mia preoccupazione è una, che bisogna arrivare al risultato, che bisogna vincerle le elezioni, io ci ho provato da civica.

Ci riproverò solo nel momento in cui vedrò una possibilità di arrivare al risultato. Ma non vedo in questo momento i presupposti per poter vincere. In questo momento le forze civiche hanno una fortissima difficoltà”.