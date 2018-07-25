Dopo la settimana di polemiche sulla balneabilità, i prelievi danno esito positivo: tutto il mare è balneabile e l'acqua davanti al Lido El Caribe è eccellente

Fine delle polemiche, stop alle preoccupazioni. Nell’ultima settimana, aveva tenuto banco la situazione relativa alla balneabilità del mare a Melito di Porto Salvo. Tra problemi (veri) ed esagerazioni da social, la confusione ha regnato sovrana per qualche giorno.

Sino ad oggi, giorno in cui sono stati resi noti i risultati dei prelievi effettuati ieri nelle acque di Melito Porto Salvo. Tutto il mare è risultato balneabile, senza eccezioni. In particolare, le acque antistanti il Lido El Caribe sono risultate di ‘qualità eccellente’.

“Finalmente la situazione è tornata sotto controllo -dichiara Sile Palumbo ai microfoni di Citynow- dispiace perché disinformazione e inutile allarmismo ci hanno creato un grosso danno. E’ stato netto infatti il calo di visitatori lo scorso weekend, dispiace perché non esistevano i presupposti per creare un simile problema. Adesso che la certificazione parla chiaramente di mare balneabile ed acqua eccellente, speriamo sin dai prossimi giorni di poter rivedere le spiagge di Melito piene di gente”, conclude Palumbo.