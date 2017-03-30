‘Maria Coraggio’, i Litfiba dedicano canzone alla calabrese Lea Garofalo – VIDEO

Con la canzone ‘Maria Coraggio’ e il video pubblicato oggi ufficialmente, i Litfiba hanno scelto di rendere omaggio a Lea Garofalo, testimone di giustizia vittima della ‘ndrangheta, e a sua figlia Denise. Diretto da Mario Russo e interpretato da Emanuela Delli Santi, Luce Benedetto, Pietro Saponaro, Marco Lucante, Antonio Carluccio, il video racconta la storia di una donna che non si arrende mai. Per qualche giorno il video del brano era visibile in esclusiva su Repubblica.it

“Due donne simbolo del coraggio di lottare per la propria libertà e affermazione”, hanno spiegato Piero Pelù e Ghigo Renzulli, mentre il regista Mario Russo ha raccontato da dove è arrivata l’ispirazione: “Ho preso spunto per questo videoclipcortometraggio da due video di Skrillex, entrambi esorcizzano paure e brutalità dell’uomo verso il prossimo. Ho voluto affrontare l’argomento di Lea Garofalo inchiave fantasiosa, come se lei avesse sempre cercate di resistere e combattere con una forza interiorea noi sconosciuta perché tutto il suo coraggio e onore è incredibile. La pioggia è appunto il coraggioche fa fare retro front alla malvagità”.