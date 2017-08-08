Si rinnova l’appuntamento con la “SAGRA DEI MACCHERONI” organizzata da Comitato festa” SS. Trinità” e la collaborazione della Comunità di Marina di S.Lorenzo. L’idea di questo evento e’ nata 5 anni fa per “movimentare” un po’ le serate estive e far divertire la popolazione del luogo e i tanti turisti presenti nel territorio laurentino. La sagra in queste diverse edizioni ha riscosso tanto successo di pubblico ( e’ stato fatto sempre “SOLD OUT….” con più di 1000 persone presenti in piazza) . Faranno da cornice la tradizione culinaria, la musica etno-popolare e il tanto….DIVERTIMENTO garantito dalla vostra presenza.

Il Programma della Quinta sagra dei maccheroni Sabato 12 Agosto

Ore 21,00 Inizio Sagra

Ore 21,30 Spettacolo etnico con gli “Akusma“

Ore 23.59 Ballu du Camiddu