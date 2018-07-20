Si rinnova l’appuntamento con la “SAGRA DEI MACCHERONI” organizzata da Comitato festa” Ss. Trinità”, con la collaborazione della Parrocchia, dell’Ass. Laurentianum e dell’Ass. Oltre il Sipario. L’idea di questo evento è nata 6 anni fa per “movimentare” un pò le serate estive e far divertire la popolazione. La sagra, in queste diverse edizioni, ha riscosso tanto successo di pubblico ( è’ stato fatto sempre “SOLD OUT….” con più di 1000 persone presenti in piazza) . Tale evento è destinato a promuovere, valorizzare, rilanciare le antiche tradizioni culinarie locali in via di estinzione, diffondere la cultura della musica etno-popolare calabrese e per intrattenere i cittadini dell’area grecanica e i tanti turisti.

Il DIVERTIMENTO sarà garantito dalla vostra presenza!

Il Programma della Sesta sagra dei maccheroni Sabato 11 Agosto

Ore 21:00 Inizio Sagra

Ore 21:30 Spettacolo etnico con i “Taranta Jonia“

Ore 00:00 Ballu du Camiddu

Fonte: Comitato Festa SS. Trinità Marina di San Lorenzo