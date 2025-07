Il Comitato Paralimpico Calabria si congratula con Maurizio Marrara per il nuovo incarico nazionale in FINP

Il Comitato Italiano Paralimpico Calabria, guidato dal presidente Antonello Scagliola, si unisce con entusiasmo alla soddisfazione del mondo sportivo paralimpico calabrese per il prestigioso incarico conferito a Maurizio Marrara, nominato nel corso dell’ultimo Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) come Responsabile del Settore Formazione e Responsabile del Settore Nuoto a livello nazionale.

Maurizio Marrara, già consigliere regionale CIP Calabria, è oggi Consigliere nazionale della FINP, e vanta una lunga esperienza nel mondo dello sport paralimpico, maturata tra impegno istituzionale, passione per il nuoto e una visione inclusiva dello sport come strumento educativo e sociale.

“Siamo certi – dichiara il presidente Scagliola – che Maurizio sia la persona giusta per questo ruolo strategico. La sua competenza e la sua determinazione lo rendono il profilo ideale per guidare questi due settori chiave della FINP. Siamo orgogliosi che un calabrese possa rappresentare la nostra terra con questo prestigioso incarico a livello nazionale“.

Anche i consiglieri del CIP Calabria hanno espresso unanime soddisfazione, sottolineando come questo traguardo rappresenti non solo un riconoscimento personale per Marrara, ma anche un importante segnale per tutto il movimento sportivo paralimpico calabrese, che continua a crescere in qualità, organizzazione e visibilità.

L’auspicio condiviso è che questo nuovo ruolo possa contribuire a rafforzare la formazione degli operatori sportivi e a sviluppare ulteriormente il nuoto paralimpico, sia a livello agonistico che promozionale, su scala nazionale e locale.