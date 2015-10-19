Martedì riparte la seconda edizione di Alto Voltaggio, la radio del Liceo Volta

di Didì Labate – Lo scorso anno gli alunni del Liceo Scientifico A. Volta hanno partecipato ad High School Radio, un concorso a livello nazionale istituito dal grande Ezio Luzzi, pioniere della radio italiana, che ha concesso la sua radio personale a diverse scuole sparse attraverso la penisola per fargli condurre un programma radio interamente gestito da studenti!

Già lo scorso anno il Liceo Volta ha rappresentato Reggio Calabria in questo contest nazionale facendo base a Radio Touring 104 per poter registrare il proprio programma; visto l’ottimo risultato ottenuto alla fine della scorsa edizione non ci sono stati dubbi e sono stati riconfermati per l’anno a venire.

Detto ciò, vi invitiamo a sintonizzarvi martedì 20 alle ore 15:30 su Radio Touring 104 per ascoltare la prima puntata della seconda edizione di Alto Voltaggio, un programma radio fatto da ragazzi per ragazzi!