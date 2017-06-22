Martorano: “Basta agli autovelox per far cassa”

Il presidente dell’Automobile Club RC avvocato Santo Alfonso Martorano concorda pienamente con la teoria del presidente nazionale Aci Angelo Sticchi Damiani secondo il quale “bisogna dire basta agli autovelox usati per far cassa”.

“Troppo spesso l’autovelox sta diventando una tagliola sulla testa degli automobilisti – afferma il presidente Martorano – Non è possibile che i Comuni per far cassa e risolvere quindi, i loro problemi economici, debbano rifarsi sulle tasche dei cittadini. Gli autovelox sono strumenti utili e necessari per la tutela dell’automobilista ma devono essere utilizzati con cognizione di causa soprattutto, non devono essere una “minaccia” per tartassare i cittadini”.

Il numero uno dell’Automobile club reggina si affianca al presidente nazionale dell’Aci Sticchi Damiani che, nei giorni passati, ha lanciato una crociata contro l’abuso dei mezzi di controllo elettronico sulle strade, che sembrano avere lo scopo di incrementare gli incassi, poi nemmeno impiegati, come previsto dalla legge, per la sicurezza stradale.