Matera – Avvio coordinamento interregionale Basilicata – Calabria
Mercoledì 7 marzo a Matera l'avvio del Coordinamento interregionale Basilicata-Calabria di ICOM Italia, con assemblea costitutiva e programma dei lavori
06 Marzo 2018 - 13:53 | di Eva Curatola
Mercoledì 7 marzo alle ore 14.30, a Matera, presso il Museo Nazionale di Arte Medioevale e Moderna della Basilicata, un interessante incontro sancirà l’avvio del Coordinamento interregionale Basilicata – Calabria nell’ambito dell’ICOM Italia – International Council of Museums.
Questo, di seguito indicato, il programma dei lavori:
- ore 14.30 saluti istituzionali
Tiziana MAFFEI – Presidente ICOM Italia
Marta RAGOZZINO – Direttrice Polo Museale della Basilicata
Angela ACORDON – Direttrice Polo Museale della Calabria
- ore 15.00: obiettivi strategici, attività in corso e prospettive future
Valeria ARRABITO – Segreteria Nazionale ICOM Italia
Luigi ZOTTA – Socio promotore Coordinamento Interregionale Basilicata – Calabria
- ore 16.00: assemblea costitutiva del Coordinamento ICOM Basilicata – Calabria, ratifica coordinatore e elezione consiglieri
- ore 16.30: chiusura dei lavori
L’iniziativa ha la finalità di promuovere e potenziare la presenza di ICOM Italia su un piano territoriale più ampio.
Il Polo Museale della Calabria sarà rappresentato dal suo direttore, Angela Acordon.
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