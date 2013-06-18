Matrimoni moderni: la bambola 3d che riproduce il clone della sposa

Una stampante 3d, gesso e inchiostro per replicare la sposa nel giorno delle nozze: la bambola clone arriva dal Giappone, ma in Italia non è ancora disponibile

-di Laura Maria Tavella. Dite addio ai vecchi album dei matrimoni.

Dal Giappone, arriva la bambola 3d che replica perfettamente i tratti e il look della sposa, il giorno del matrimonio.

La bambola, opera della clone factory di Akhibara, è il risultato di una stampante 3d che, con gesso e inchiostro, plasma il clone: tutto questo grazie a una fotocamera digitale e a scatti da diverse angolazioni, le cui immagini sono riunite assieme da un computer.

La maxi bambola, che riprende tutti i dettagli del vostro giorno più bello, dal make up ai capelli, non è ancora disponibile in Italia, ma potrete richiederla dal Giappone, per la ‘modica’ cifra di 138.000 yen (1.200 euro circa).In Giappone è stato un vero boom, tutte le spose di quest’anno ne possiedono una e siamo certi arriverà presto anche in Italia.

Peccato che tra le spese di un matrimonio all’ italiana, la bambola sia un “plus” non proprio indispensabile, ma cosa non si fa pur di essere alla moda nel giorno più indimenticabile della nostra vita?

Chissà se a breve i Giapponesi studieranno anche il clone della suocera: in Italia si aprirebbe un business!