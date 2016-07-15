Matt Dillon e altre star del cinema internazionali al Magna Graecia film festival di Catanzaro

Oltre a Matt Dillon, anche Matthew Modine al Magna Graecia Film Festival

Un red carpet calcato da molti protagonisti del cinema, tra i quali Matt Dillon a Matthew Modine, Violante Placido, Milena Vukotic, Matilde Gioli, Melissa Marchetto, Mauro Mazza, Ninni Bruschetta e Santino Cardamone saranno i protagonisti della tredicesima edizione del Magna Graecia Film Festival, festival cinematografico dedicato alle opere prime di registi internazionali che si terrà dal 23 al 31 luglio 2016 all’interno del Porto turistico di Catanzaro, appena ristrutturato. Nella conferenza stampa di stamattina che si è tenuta al Comune di Catanzaro, a cui sono intervenuti l’organizzatore del Mgff, Gianvito Casadonte, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, il consigliere della Regione Calabria Baldo Esposito e il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Paolo Abramo, è stato presentato il programma di questa edizione che sarà interamente dedicata a Ettore Scola, uno dei padri del cinema italiano scomparso all’inizio del 2016, che ha frequentato spesso il Magna Graecia Film Festival aiutandolo a crescere e a imporsi come appuntamento di rilievo per il cinema italiano

Tra i film in gara, tutte opere prime di registi italiani e internazionali: ‘La terra dei Santi’, pellicola del regista calabrese Ferdinando Muraca che racconta la ‘ndrangheta e ‘On Air, Storia di un successo’, film di Davide Simon Mazzoli sul successo della trasmissione radiofonica ‘Lo zoo di 105’. Fuori concorso sarà proiettato anche ‘Abbraccialo per me’, delicata trattazione del disagio mentale di Vittorio Sindoni, regista della celebre serie di Rai Uno ‘Il commissario Montalbano’.