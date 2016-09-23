Mattarella visita lo stand della Calabria, ‘Profondo Food’: ‘Terra ricca di novità’

“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato venerdì pomeriggio lo stand istituzionale della Regione Calabria, ‘Profondo food’, a Terra Madre – Salone del Gusto di Torino”.

Lo riferisce una nota. “Il presidente Mattarella – è detto nel comunicato – si è recato nello stand della Regione Calabria insieme al Ministro dell’Agricoltura e delle Politiche alimentari e forestali, Maurizio Martina; al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino; al sindaco di Torino, Chiara Appendino, ed al presidente internazionale di Slowfood, Carlo Petrini.