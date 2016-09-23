Mattarella visita lo stand della Calabria, ‘Profondo Food’: ‘Terra ricca di novità’
Il presidente Sergio Mattarella ha visitato lo stand della Regione Calabria, Profondo Food, al Salone del Gusto di Torino insieme al ministro Martina
23 Settembre 2016 - 20:03 | di Pasquale Romano
“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato venerdì pomeriggio lo stand istituzionale della Regione Calabria, ‘Profondo food’, a Terra Madre – Salone del Gusto di Torino”.
Lo riferisce una nota. “Il presidente Mattarella – è detto nel comunicato – si è recato nello stand della Regione Calabria insieme al Ministro dell’Agricoltura e delle Politiche alimentari e forestali, Maurizio Martina; al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino; al sindaco di Torino, Chiara Appendino, ed al presidente internazionale di Slowfood, Carlo Petrini.
“Sono venuto a salutare la Calabria – ha affermato il presidente Mattarella – perché da questa terra stanno partendo esperienze molto importanti ed interessanti”. “Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – conclude la nota – ha ringraziato il presidente Mattarella per aver visitato lo spazio della Calabria e per le parole di apprezzamento espresse nei confronti della nostra regione”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie