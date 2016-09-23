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Mattarella visita lo stand della Calabria, ‘Profondo Food’: ‘Terra ricca di novità’

Il presidente Sergio Mattarella ha visitato lo stand della Regione Calabria, Profondo Food, al Salone del Gusto di Torino insieme al ministro Martina

23 Settembre 2016 - 20:03 | di Pasquale Romano

Il presidente Sergio Mattarella visita lo stand della Calabria al Salone del Gusto di Torino

“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato venerdì pomeriggio lo stand istituzionale della Regione Calabria, ‘Profondo food’, a Terra Madre – Salone del Gusto di Torino”.

Lo riferisce una nota. “Il presidente Mattarella – è detto nel comunicato – si è recato nello stand della Regione Calabria insieme al Ministro dell’Agricoltura e delle Politiche alimentari e forestali, Maurizio Martina; al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino; al sindaco di Torino, Chiara Appendino, ed al presidente internazionale di Slowfood, Carlo Petrini.

“Sono venuto a salutare la Calabria – ha affermato il presidente Mattarella – perché da questa terra stanno partendo esperienze molto importanti ed interessanti”. “Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – conclude la nota – ha ringraziato il presidente Mattarella per aver visitato lo spazio della Calabria e per le parole di apprezzamento espresse nei confronti della nostra regione”.

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