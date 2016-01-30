Mattel lancia tre nuovi modelli Barbie: curvy, tall e petite

Dopo le nuove carnagioni e fisionomie, Mattel presenta tre nuovi corpi per la bambola più famosa al mondo: curvy, tall e petite

di M.Carmela Di Marte – Nuove trasformazioni in casa Mattel che riguardano “Barbie”, la bambola più famosa al mondo. Un cambiamento che era già iniziato lo scorso anno, con l’introduzione di bambole di occhi, carnagione e fisionomia differente. Oggi invece l’azienda ha deciso di ideare ed introdurre sul mercato tre nuovi modelli di Barbie: curvy, tall e petite.

Sul profilo Instagram dell’azienda si legge: With 4 body types, 7 skin tones, 22 eye colors, and 24 hairstyles, we proudly offer girls more choices than ever.

Un modo, quello utilizzato dalla casa di produzione, per dire che ogni bambina o donna, sia essa alta, bassa o formosa, è comunque bella e affascinante.

Potremmo anche dire che la strategia di marketing utilizzata dell’azienda è mirata anche a placare le critiche che negli ultimi anni hanno riguardato l’eccessiva magrezza della bambola, al punto da poter essere considerata un modello sbagliato e pericoloso per le bambine.

Nonostante la Mattel abbia sempre sostenuto che la scelta di quel modello riguardava esclusivamente un fattore di comodità per le bambine – di vestire e svestire la bambola – oggi, assistiamo ad una nuova trasformazione, che include bambole dalle proporzioni fisiche – e dalle taglie – più realistiche.

La collezione sarà in vendita dalle prossime settimane, ed è già disponibile per essere preordinata nello store on-line Mattel.