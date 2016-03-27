Matteo Fago trionfa al torneo open al Ct Polimeni

Matteo Fago (2.2 e testa di serie n° 3) ha vinto il torneo open maschile di pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia svoltosi sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Rocco Polimeni. Il tennista ciociaro, tesserato per il Tc Parioli, ha sconfitto in una finale tutta laziale il romano Federico Bonacia (2.3 e testa di serie n° 4) col punteggio di 6/3 5/7 6/4, bissando il successo ottenuto qualche settimana fa in Sardegna e aggiudicandosi così l’unico posto disponibile al torneo finale di pre-quali (prologo del master 1000 capitolino) che si terrà a Roma dal 30 aprile al 5 maggio.

Una finale durata quasi tre ore

È stata una finale bellissima, degno epilogo di dieci giorni di tennis di altissimo livello, durata quasi tre ore, con i due contendenti che se le sono date di santa ragione da fondocampo, strappando gli applausi a scena aperta del competente e appassionato pubblico presente sugli spalti del campo centrale. Avanti 6/3 3/0 e servizio, Fago ha subito la rimonta del compagno di squadra (anche Bonacia è tesserato per il Tc Parioli), cedendo la seconda frazione 7/5. Grande equilibrio anche nel set conclusivo, deciso da un break al settimo gioco che Fago è riuscito a mantenere fino al termine dell’incontro.

Contemporaneamente allo svolgimento della finale del tabellone principale, sui campi secondari si sono disputati gli atti conclusivi dei tabelloni intermedi: fra i terza categoria si è imposto Giannicola Misasi (Sporting Cosenza) sul compagno di circolo Simone Bozzo 4/6 5/0 rit, fra i quarta categoria ha vinto Giuseppe Siclari (Tc Brothers Pharaon) su Simone Donato (W Tennis Academy Rende) 1/6 6/4 6/2, mentre fra i quarta n.c. Giovanbattista Vavalà (Ct Polimeni) ha avuto la meglio su Michele Calabrò (Ct “Momenti di Sport” Gallina) col punteggio di 6/4 6/0.

I numeri del torneo e la premiazione

L’evento, che ha registrato la partecipazione di ben 184 tennisti, di cui 42 di seconda categoria, si è chiuso con la cerimonia di premiazione dei vincitori, alla presenza, fra gli altri, dell’assessore allo Sport di Reggio Calabria Antonino Zimbalatti, del presidente del circolo ospitante Igino Postorino e del presidente della Fit Calabria Joe Lappano.