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Il Matteotti sta cercando proprio te!

Il locale storico trasforma il gazebo estivo in un luogo accogliente con vista sullo Stretto, tra tè, cioccolate e un photoshooting per i clienti

10 Ottobre 2016 - 18:30 | di Vincenzo Comi

Il Matteotti, gelateria e locale storico sul Lungomare di Reggio Calabria

L’estate fatta di sole e mare, buon cibo e passeggiate in via Marina si può ormai archiviare ed il tempo sul più bel KM d’Italia è quasi sempre variabile, oggi c’è il sole e domani tira vento ed acqua a secchiate: appena arriverà il fresco pungente e la pioggia che faremo?

Sarebbe bello avere un posto dove rifugiarsi e scaldarsi, dove pensare o stare in compagnia, in un attimo di pace e di gusto, in un luogo silenzioso e magico dove, anche se per un attimo, dimenticare la frenesia di una giornata lavorativa e i rumori della città.

Bene, siamo fortunati perchè il Matteotti ha pensato a noi!

L’idea del gazebo invernale

Infatti Roberto, proprietario del Matteotti, ha avuto l’idea di trasformare il simbolo dell’estate per eccellenza, il “gazebo”, in un luogo caldo ed accogliente dove continuare a godere del panorama dello Stretto per tutto l’inverno, immersi in una atmosfera calda, accogliente ed elegante, coccolati e consigliati da personale esperto che saprà assecondare i vostri gusti e accompagnarvi nella vastissima scelta tra tè nero, verde, bianco dalle diverse provenienze, miscele e tè aromatizzati, e cioccolate di altissima qualità, il tutto accompagnato un ampio assortimento di biscotti e dolcetti, torte, crostate, panini dolci o salati 100% hand-made.

“Il Matteotti è un locale storico in centro città“ dice Roberto, “e vogliamo che i nostri clienti possanocontinuare a seguirci anche durante il periodo invernale. Proprio per questo motivo abbiamo pensato di trasformare il gazebo in un’accogliente e moderna sala da tè 3.0, con uno stravolgimento degli spazi in chiave calda e moderna, con sedute rinnovate e ricchi di verde, dove passare i momenti di relax gustando i nostri prodotti artigianali e la miglior selezione di tè e cioccolate da tutto il mondo e perchè no anche i cocktails preparati dai nostri barman, ovviamente con il wi fi 100% free per i social addicted”

“Per promuovere il tutto, insieme a Bisestyle, abbiamo deciso di realizzare una campagna pubblicitaria ad hoc: insieme all’agenzia e attraverso i nostri canali social abbiamo invitato ragazzi e ragazze di Reggio Calabria e provincia a provare diventare i nuovi volti del Matteotti, attraverso una selezione che si terrà nel nostro gazebo giovedi 13 Ottobre a partire dalle 18.00.

I ragazzi scelti parteciperanno dunque ad un photoshooting che sarà effettuato nei giorni a seguire, e sarà diretto da Alfredo Muscatello, classe 1978, diplomato in Fotografia di Moda alla John Kaverdash di Milano e membro da diversi anni dell’Associazione Italiana Fotografi Professionisti Tau Visual, mentre il make-up sarà curato da Amati Beauty Center della make-up artist Antonella Palmisano.

Quasi quasi giovedi ci vado anch’io a farmi fotografare.

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