L'ex corteggiatore di Uomini & Donne è lo special guest di giovedì 20 luglio allo stabilimento balneare reggino, con dj set e voci

Il Calajunco Art & Beach Club torna a stupire con un’altra piacevole sorpresa.

Dopo la serata di martedì dedicata all’universo femminile, lo stabilimento balneare di Reggio Calabria torna con un appuntamento che, ancora una volta, farà gola alle ragazze reggine.

Dopo gli innumerevoli successi che hanno visto protagonista il Calajunco la scorsa estate, con ospiti Andrea Damante, Fabio Rovazzi, Guè Pegueno e tanti altri, anche quest’anno le danze non potevano che essere aperte da un ospite d’eccezione sotto forte richiesta del pubblico femminile.

L’ospite della serata: Mattia Marciano

Lo Special Guest di Giovedì 20 Luglio al Calajunco Art & Beach Club è Mattia Marciano. L’ex corteggiatore che ha fatto battere migliaia di cuori nell’ultima edizione di Uomini & Donne.

Il successo del napoletano non è scemato neanche dopo la scelta della tronista Desiree Popper, che a tutti gli effetti non è avvenuta, lasciando Mattia con un pugno di mosche.

Il dentista, laureato in Spagna, che si prospetta essere il nuovo tronista di settembre, arriverà in giornata a Reggio Calabria all’insegna di una serata dedicata al divertimento.

Quella di oggi è la prima data in esclusiva in Calabria dell’ex corteggiatore.

Il Calajunco è il posto in cui si coniuga il piacere di un luogo di relax, all’atmosfera raffinata. E da sempre la donna è protagonista delle sue serate. In questa Estate 2017, il Lido che offre la possibilità di vivere il divertimento a centro città torna con degli ospiti da far girare la testa.

Il programma musicale della serata

Dj Set Demy Labate, Paolo Cammera

Voice Monika Manuardi Vs Max Caridi

Special friend: Peppe Plutino

Ricordiamo che entrata e tavoli sono su prevendita. Sono inoltre disponibili prevendite promo a un costo minore fino ad esaurimento, dopodichè il prezzo verrà aumentato.

PreparateVi per il grande evento! Giovedì 20 luglio al Calajunco Art & Beach Club!