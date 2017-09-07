Mayfair, classe, stile ed eleganza. Vestirsi d’autunno coi saldi d’estate
Dall'8 al 16 settembre tutta la collezione primavera/estate con il 50% di sconto nel negozio di abbigliamento maschile di via Giulia
07 Settembre 2017 - 18:37 | di Vincenzo Comi
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Mayfair è sinonimo di esclusività, eleganza, prestigio. Noto come distretto della moda di Londra, Mayfair rappresenta una delle zone più prestigiose della capitale britannica.
Eleganti abitazioni in stile Georgian, piazze e giardini curati, hotel lussuosi e negozi d’abbigliamento esclusivi. A Reggio Calabria la stessa atmosfera di alta moda che si respira tra le vie londinesi la ritroviamo all’interno dei locali del noto negozio di abbigliamento per uomo di Via Giulia, 1, non a caso chiamato “Mayfair”.
Gusto, classe, stile e raffinatezza. Sono queste le parole chiave che rendono Mayfair uno store unico nel suo genere.
Da venerdì 8 a sabato 16 settembre Mayfair Vi offrirà la possibilità di acquistare tutti i capi nessuno escluso della collezione primavera/estate con il 50% di sconto.
“Abbiamo voluto concederci e concedere questa settimana di sconti ai nostri affettuosissimi clienti – spiegano i responsabili della Duepuntozero Srl – Da anni ormai cerchiamo di offrire il meglio a chi intende vestire da Mayfair. Vogliamo coccolarli e renderli unici. Del resto chi visita Mayfair, così come accade nel quadrilatero più elegante di Londra, non può uscirne a mani vuote.”
Hackett, Nardelli, LBM, Geospirit, Kangra, Gallo, Paoloni, Sartoria Latorre e tanti altri noti brand Vi aspettano.
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