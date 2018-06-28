Dalla creatività e capacità di innovazione della Master, azienda di prodotti per l’edilizia del reggino Giulio Vittorio Caracciolo, nasce Mdplan, novità che punta a rivoluzionare il settore dell’edilizia.

Di cosa si tratta? Mdplan è un rivestimento minerale monocomponente all’acqua: tecnico, decorativo ad effetto materico customizzabile, applicabile su ogni superficie e capace di valorizzare qualsiasi progetto architettonico, di interior design ed esterni.

Oggi Mdplan si affaccia sul mercato con un ottimo riscontro in ambienti industriali, locali commerciali, civili soprattutto nelle ristrutturazioni di vecchie pavimentazioni o pareti e nel ripristino di varie superfici, come cemento, piastrelle, terrazzo, gesso, cartongesso, legno, ceramica ecc.

L’idea nasce da una esigenza del mercato edile, strettamente legato a scelte estetiche con finiture a spazio continuo, minimali e eco-friendly. Molti Architetti e Designer prediligono infatti progetti in funzione dei materiali e complementi di arredo, per rendere ogni ambiente unico e versatile per privati o attività commerciali.

Giulio Caracciolo e il suo team continuano il lavoro di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Da qui nasce la decisione di partecipare alla X edizione della Start Cup Calabria con Mdplan 2.0.

Si tratta di un derivato di Mdplan: le caratteristiche sono similari e sperimentali. Creatività, innovazione e passione fanno di Mdplan un prodotto unico da poter sfruttare su ogni superficie.

Vuoi trasformare il tuo ambiente? Mdplan è il prodotto che fa per te!

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