Fatima Ranieri, insegnante di danza classica presso la scuola reggina “Dance in park“, è stata convocata dalla F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza Sportiva) a rappresentare l’Italia in occasione del “XV World Dance Olympiad” IDO WORLD CHAMPIONSHIP nella categoria di Flamenco a Mosca il 29 aprile 2018.

Oggi è medaglia d’oro per il flamenco con, anche, il riconoscimento della menzione speciale come migliore atleta.

Il curriculum di Fatima Ranieri

Di seguito il curriculum vitae di Fatima Ranieri:

Fatima Ranieri,nata a Reggio Cal., membro “CID” (Consiglio Internazionale della Danza) UNESCO; si è laureata con 110/110 e lode presso la “Leading Universal Division of Teaching” di Mantova ottenendo il titolo International Diploma di “DANCE PROFESSOR” per i corsi di Danza Classica e Moderna per avanzati; è in possesso del diploma “CSEN” (Centro Sportivo Educativo Nazionale – CONI) di Insegnante di Danza Propedeutica e Danza Classica e relativa iscrizione all’albo pubblico; è in possesso dei diplomi “MIDAS” ( Maestri Italiani di Danza Sportiva – CONI ) di Maestro di Ballo nelle discipline Danza Classica e Danza Contemporanea.

Ha frequentato per molti anni l’”Accademia Nazionale di Danza” a Roma e nel 2012 ha anche sostenuto l’esame di “Execellence II” presso la “Fondazione Marika BESOBRASOVA” di Montecarlo.

E’ stata premiata nel 2010 dall’”Anassilaos” giovani di Reggio Cal. e attualmente ne è responsabile del settore Danza.

Ha ricevuto nel 2008 una medaglia concessa dal presidente del Senato per la migliore interpretazione coreografica in “Romeo e Giulietta”.

Come allieva dell’Accademia Nazionale di Danza (Roma) ha partecipato fra l’altro al “Concerto di Natale 2004” in Vaticano.

Si è classificata al primo o al secondo posto in vari concorsi nazionali e internazionali e ha frequentato diversi stage e master class, anche all’estero, con docenti di chiara fama.

Gli anni a New York e le esibizioni nei teatri

Per alcuni anni ha studiato e lavorato a New York con la compagnia “Ajkun Ballet Theatre” esibendosi con la stessa negli spettacoli “Carmen”, ”Romeo e Giulietta”, ”Schiaccianoci”, ”Cenerentola” ,”Raymonda” e “Spartacus”, negli Stati Uniti e in Italia.

In Albania ha partecipato allo spettacolo “Raymonda “ e “Spartacus” con la “Compagnia Nazionale dell’Opera” di Tirana.

Negli ultimi anni si è esibita anche nella serata di Gala del “MILANO DANCE EXPO 2010” con una coreografia del Maestro Marco Pelle; in occasione de “LA NOTTE DEL CAMPIDOGLIO IV PREMIO INTERNAZIONALE EURO-MEDITERRANEO” a Roma;

con la compagnia di Danza “Balletto Lucano” di L. Calabrese si è esibita durante il Festival “Corps à Corps” al teatro “Le Dansoir” di Karine Saporta di Parigi, nello spettacolo “Aspettando Rieti Danza Festival” al teatro “F.Vespasiano“ di Rieti e nello spettacolo tenuto fra i “Sassi di Matera”;

con la compagnia di “Antonio Minini”di Teramo si è esibita nella produzione “Anna Bolena”.

Lavora con il M. Vittorio Biagi e si è esibita nelle sue produzioni “T’Ammore” e “Belcanto” nei teatri “Sistina” di Roma, ”Duse” di Bologna, ”Teatro Nuovo G.Menotti” di Spoleto, ”Acacia” di Napoli, “NY City Center” di New York e “Espace Pierre Cardin” di Parigi.

I titoli italiani e il Mondiale di Mosca

Campionessa Italiana per l’anno 2015 e medaglia d’oro nelle discipline Danza Classica e Modern-Contemporary nei “Campionati Italiani 2015” F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza Sportiva).

Medaglia d’argento ai “Campionati Italiani Assoluti 2016” F.I.D.S. per la Danza Classica, con convocazione diretta ai Mondiali 2016,come rappresentante italiana.

Campionessa Italiana per l’anno 2017 e medaglia d’oro per il Flamenco e medaglia di bronzo per la Danza Classica nei “Campionati Italiani e Assoluti” F.I.D.S. ( Federazione Italiana Danza Sportiva).

Convocata dalla F.I.D.S. ( Federazione Italiana Danza Sportiva) a rappresentare l’Italia in occasione “XV WORLD DANCE OLYMPIAD” IDO WORLD CHAMPIONSHIP FLAMENCO MOSCA 2018 è CAMPIONESSA DEL MONDO per l’anno 2018 e MEDAGLIA D’ORO per il Flamenco con, anche, il riconoscimento della menzione speciale come migliore atleta.

Atleta CLUB AZZURO F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza Sportiva).